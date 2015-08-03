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    «Ювентусу» нужен Маскерано

    Туринский «Ювентус» всерьез рассматривает возможность приобретения футболиста испанской «Барселоны» Хавьера Маскерано. В нем «старая синьора» видит и отличного центрального защитника, и замену травмированному опорному хавбеку Сами Хедире. На данный момент неизвестно, какую позицию в вопросе потенциального трансфера аргентинца займет каталонский клуб.
    Сообщается, что ввиду травмы Хедиры «Ювентус» возобновил попытки приобрести полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Акселя Витселя.

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    Источник: Goal.com

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    03.08.2015 14:14
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    Комментарии (6)
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    1897
    1438601164
    Утятина.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438601393
    не отдадут его, Витселя Зенит тоже не отдаст, пока замену не найдет
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    Juve1897
    1438602795
    Не вижу такой крайней неоходимости в приоритении центрдефа.
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    nahan
    1438603895
    Бесполезная затея...
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    Костя-ФК Барселона
    1438608047
    Размечтались
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    ologreds
    1694997486
    numo437653
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