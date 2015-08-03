Видеотрансляция «Спартак» – «Рубин» – на «Бомбардире»

Закроется программа третьего тура РФПЛ одним из самых рейтинговых матчей, ибо сыграет в нем не кто-нибудь, а московский «Спартак». Дмитрий Аленичев делает все возможное, чтобы привить команде фирменный стиль, игроки его понимают и принимают. Но для болельщиков красно-белых, надо полагать, все-таки первичен результат.



Сколько уже «Спартак» ничего существенного не добивается... Соперничать москвичи будут с казанским «Рубином» – коллективом, который с приходом Рината Билялетдинова перестал быть той на все засовы закрытой командой, коим являлся при Курбане Бердыеве. Да, в первых двух поединках РФПЛ казанцы, прямо скажем, выглядели не очень, но зато в четверг в Австрии к атаке клуба вроде бы претензий быть не должно.



Ясно одно: хоть очков в копилке татар и нет, «Спартаку» просто не будет. Да и вообще в ближайшее время, пока идет период становления, Аленичеву будет тяжело со всеми. Таковы реалии футбола.