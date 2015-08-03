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    Сергей Рыжиков: «Верьте в нас, и мы свернем горы»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков повел свой 50-й матч в еврокубках за казанскую команду. После юбилея голкипер поделился эмоциями от игры с австрийцами.

    «Я не знал, что это юбилейная игра. Брат написал мне смску, поздравил с победой и сообщил новость, что я сыграл 50-й матч в еврокубках. Не ожидал такого результата от себя, и эти 50 матчей очень быстро пролетели. Хочется пробиться в групповой этап Лиги Европы, хочется исправить наше слегка пошатнувшееся положение в чемпионате России. Так что нужно играть и радовать болельщиков.
    С австрийцами середина поля, защитники, нападающие сыграли великолепно, мы победили на выезде 3:2. Не думаю, что кто-то ставил ставку на нас, когда мы приехали. Но мы верим в свои силы, уверены в себе, но не самоуверенны. Так что верьте в нас, и мы можем свернуть с вашей верой горы», – приводит слова голкипера официальный сайт казанцев.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Рубин»

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    03.08.2015 11:40
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AK--47
    1438594843
    Рубин пока набирает форму но Рыжиков неплохо играет.
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    artem 81
    1438598148
    Молодцом, всё правильно сказал.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438600063
    Верим, надеемся все наши в групповой этап пройдут.
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    nahan
    1438603337
    Шею не сверни...
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    ologreds
    1694997488
    numo437637
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