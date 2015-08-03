Сергей Рыжиков: «Верьте в нас, и мы свернем горы»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков повел свой 50-й матч в еврокубках за казанскую команду. После юбилея голкипер поделился эмоциями от игры с австрийцами.

«Я не знал, что это юбилейная игра. Брат написал мне смску, поздравил с победой и сообщил новость, что я сыграл 50-й матч в еврокубках. Не ожидал такого результата от себя, и эти 50 матчей очень быстро пролетели. Хочется пробиться в групповой этап Лиги Европы, хочется исправить наше слегка пошатнувшееся положение в чемпионате России. Так что нужно играть и радовать болельщиков.

С австрийцами середина поля, защитники, нападающие сыграли великолепно, мы победили на выезде 3:2. Не думаю, что кто-то ставил ставку на нас, когда мы приехали. Но мы верим в свои силы, уверены в себе, но не самоуверенны. Так что верьте в нас, и мы можем свернуть с вашей верой горы», – приводит слова голкипера официальный сайт казанцев.