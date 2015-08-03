Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Гинер и Мутко ведут переговоры по Слуцкому

    31 июля министр спорта России Виталий Мутко провeл встречу с президентом ЦСКА Евгением Гинером по поводу совмещения постов главным тренером клуба Леонидом Слуцким в клубе и сборной России. «Советский спорт» утверждает, что Слуцкий в курсе переговоров, и вероятность его назначения крайне велика.

    Отмечается, что наставник ЦСКА остаeтся единственной кандидатурой на пост главного тренера сборной России. Ранее Мутко сообщил, что новый главный тренер сборной России может быть назначен уже на этой неделе.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SHMEL
    1438592254
    Ну оооочень я этого не хочу!Пущей другого ищут,а у Лени и в ЦСКА есть чем заняться.
    Ответить
    ПФК ЦСКА Моscow
    1438599897
    надеюсь это только до Евро. А затем найдут другого для сборной, совмещение это ни нам ни вам.
    Ответить
    nahan
    1438603317
    ДОговорятся, конечно...
    Ответить
    ologreds
    1694997488
    numo437636
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+