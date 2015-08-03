Виктор Леоненко: «Может Реброва быстрее уволят из «Динамо», чем меня с «Футбола»?

Эксперт украинских каналов «Футбол 1/2» Виктор Леоненко прокомментировал отказ главного тренера «Динамо» Сергея Реброва давать комментарии представителям канала. Ранее наставник киевлян отказался давать комментарии телеканалам «Футбол 1/2» из-за Леоненко



«Реброва, может, быстрее его уволят из «Динамо», чем меня с канала «Футбол»? Может же так быть? Не выиграет – и до свидания. Это называется непрофессиональный подход.



Что-то его, видимо, зацепило. А что? Если его команда случайно выигрывает... Надо просто признавать то, что есть. Пусть обижается, мне не холодно и не жарко.