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    Мбокани близок к переходу в «Норвич»

    Нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани близок к переходу в «Норвич Сити». Киевляне согласились продать 29-летнего игрока сборной ДР Конго в английский клуб за 6 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

    Мбокани, перешел в «Динамо» из «Андерлехта» в 2013 году за 12 млн евро. В составе киевлян форвард провел 46 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.
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    03.08.2015 10:25
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    Комментарии (4)
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    SKAUTMZK
    1438586935
    в Англии то по удачней будет ) молодец круто уезжает )
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    gооdbуegооdbоу
    1438586965
    Откуда у Норвича такие деньги?
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    nahan
    1438602718
    Хороший форвард, не пропадет.
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    ologreds
    1694997488
    numo437630
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