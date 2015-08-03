Нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани близок к переходу в «Норвич Сити». Киевляне согласились продать 29-летнего игрока сборной ДР Конго в английский клуб за 6 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Мбокани, перешел в «Динамо» из «Андерлехта» в 2013 году за 12 млн евро. В составе киевлян форвард провел 46 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.