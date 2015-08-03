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    • Анатолий Бышовец: «Меня не рассматривают как тренера сборной из-за непростого характера»

    Анатолий Бышовец: «Меня не рассматривают как тренера сборной из-за непростого характера»

    Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец рассказал, что его не приглашают работать в национальной команде из-за непростого характера.

    «Меня никто не рассматривает как тренера сборной. Хотя у меня имеется богатый опыт работы со сборными: я руководил олимпийской сборной, национальной сборной СССР, принял сборную России за семь дней до матча со сборной Украины. В качестве волшебника для меня это не новая работа. Могу разочаровать тех, кто понимает, что для такой серьезной работы нужно иметь знания, умения, опыт, а может быть и главное, в чем меня подозревают, что у меня очень сложный характер.


    Видимо, сейчас такое время, когда нужны люди бесхарактерные. На сегодняшний день определен круг кандидатов. Мне хочется пожелать им успеха. У меня есть принцип по жизни — когда речь идет о пользе и чести, то я готов, для меня это интересно», – приводит слова Бышовца «Чемпионат».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2015 09:45
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    Комментарии (9)
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    proеzd2
    1438585404
    поезд уже ушел, сейчас другой футбол.
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    морозз
    1438585504
    Ты уже в глубоком запасе и не надо оттуда выходить, отдыхай!
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    ХАБЕЗ
    1438585505
    бышевцу надо сходить на курсы пиара (или как там он называется). че то слабовато он себя рекламирует))))
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    SKAUTMZK
    1438586005
    Федю Емельяненко надо на пост тренера ставить и пусть попробуют его огорчить ))
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    lasd
    1438588664
    Анатолий напишите лучше книгу , о том как Вы олипиаду взяли . И детям полезно и денег срубите .
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    nahan
    1438602485
    Советником еще куда ни шло...
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    tanis 29
    1438603148
    В паспорт посмотри.
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    Cvetkov
    1438609322
    А ведь он прав-Бышевцу опыта не занимать,да и отношение у него к сборной,не чета другим-знает,что такое честь страны ! Вот поэтому,я предлагаю провести референдум среди специалистов футбола и решить вопрос и с тренером и с председателем РФС !
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    ologreds
    1694997488
    numo437626
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