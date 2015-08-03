Рахимов: «Не обращаю внимание на интриги вокруг команды»

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал «Чемпионат.ком» слухи о том, что он не контролирует целую группу чеченских футболистов, которые ратуют за отставку специалиста.

«Так называемым «источникам» удобно расшатывать ситуацию в клубе. Это нормальное явление в футболе. Меня это ничуть не беспокоит. Прекрасно знаю, что происходит в команде. Нет никакой группы футболистов, о которой говорят эти «источники». Внутри коллектива хорошая, рабочая атмосфера. Хотя, естественно, все переживают, что начало сезона выдалось не таким, как нам бы хотелось. Но проблемы в этом я не вижу. Бывал и в более тяжелых ситуациях. Помню, как приходил в «Терек», когда положение команды было очень сложным. Но мы вышли из той ситуации с достоинством. В первую очередь благодаря совместным усилиям руководства, Рамзана Ахматовича Кадырова, президента клуба, команды, ребят.

Интриги всегда были в футболе. Если обращать на это внимание, то потеряешь концентрацию. Я не мальчик и этого не допущу. Знаю, что нужно делать и уверен, что любую сложность можно преодолеть. Сыграно всего три тура и пока ничего не понятно. Смотреть в таблицу на столь раннем этапе бесполезно. Отталкиваясь от игры «Терека», я не вижу поводов для беспокойства. Ошибки, конечно, присутствуют. Футбол во многом из них и состоит. Но сегодня сказал команде, что не беспокоюсь из-за этого.