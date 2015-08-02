УПЛ. Киевское «Динамо» на последних минутах победило в Одессе

В украинском чемпионате сыграны очередные поединки.
2 августа. Одесса. Стадион «Черноморец»
Черноморец (Одесса) – Динамо (Киев) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 — Мораес, 89; 0:2 – Ярмоленко, 90+3.
Динамо: Шовковский, Антунеш, Вида, Велозу (Кравец, 81), Петрович, Морозюк, Сидорчук (Гармаш, 66), Рыбалка, Гусев (Мякушко, 73), Ярмоленко, Мораес.
2 августа. Полтава. Стадион «Ворскла им. Алексея Бутовского»
Ворскла (Полтава) – Днепр (Днепропетровск) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Федецкий, 53 (в свои ворота); 1:1 – Калинич, 73.
2 августа. Днепропетровск. Стадион «Метеор»
Сталь (Днепродзержинск) – Заря (Луганск) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Путраш, 25; 2:0 – Путраш, 55.
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