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    • УПЛ. Киевское «Динамо» на последних минутах победило в Одессе

    УПЛ. Киевское «Динамо» на последних минутах победило в Одессе

    В украинском чемпионате сыграны очередные поединки.
    2 августа. Одесса. Стадион «Черноморец»
    Черноморец (Одесса) – Динамо (Киев) – 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — Мораес, 89; 0:2 – Ярмоленко, 90+3.
    Динамо: Шовковский, Антунеш, Вида, Велозу (Кравец, 81), Петрович, Морозюк, Сидорчук (Гармаш, 66), Рыбалка, Гусев (Мякушко, 73), Ярмоленко, Мораес.
    2 августа. Полтава. Стадион «Ворскла им. Алексея Бутовского»
    Ворскла (Полтава) – Днепр (Днепропетровск) – 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 – Федецкий, 53 (в свои ворота); 1:1 – Калинич, 73.
    2 августа. Днепропетровск. Стадион «Метеор»
    Сталь (Днепродзержинск) – Заря (Луганск) – 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Путраш, 25; 2:0 – Путраш, 55.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 21:29
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    Комментарии (17)
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    DavideSanton
    1438542292
    Мораес пока что хорош
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    proеzd2
    1438542332
    пять минут всё порешили .
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    ФК Зенит всея Руси
    1438544430
    Что изумляет в этих украинцах -- что у них страна нахрен гавкнулась, а они всё в фудбольчик играют. Окопы не копаны, военкомат не может найти кем набивать теплушки и унавоживать чернозём под Донецком -- а они млядь всё фудбольчиком забавляются. Утырки. - Идите к земле готовьтесь, отдайте честь и жизнь ради черножёппого Обамы!
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    Болельщик_123
    1438545020
    Все проплачено, за все победы уплачено!!!!!!!!!!!
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1438549872
    Что изумляет в этих украинцах -- что у них страна нахрен гавкнулась, а они всё в фудбольчик играют. Окопы не копаны, военкомат не может найти кем набивать теплушки и унавоживать чернозём под Донецком -- а они млядь всё фудбольчиком забавляются. Утырки. - Идите к земле готовьтесь, отдайте честь и жизнь ради черножёппого Обамы!
    Ответить
    Andre2488
    1438550554
    Здесь хоть пишут больше об УПЛ
    Ответить
    makerdream
    1438556517
    сокеер уже не тот
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    Геворг Одесса
    1438556751
    жаль что так,но все равно видно будущее,команда молодая и перспективная....в целом игра понравилась...
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    УкраинецUA
    1438585907
    Следующая игра будет веселой)
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    ologreds
    1694997490
    numo437581
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