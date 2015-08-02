Суперкубок Англии. «Арсенал» побеждает в турнире второй раз подряд

Матч за Суперкубок Англии открыл футбольный сезон на Туманном Альбионе, и начался он с лондонского дерби, в котором схлестнулись «Арсенал» и «Челси». Особенно интересной эта игра была для неравнодушных к таланту Петра Чеха, перешедшего из «Челси» как раз-таки в «Арсенал». В первом тайме команды изредка обменивались опасными атаками, хотя атаки «канониров» были все-таки поострее: возможно, поэтому на 24 минуте Алекс Окслэд-Чэмберлен и открыл счет в матче. Во втором тайме Жозе Моуринью выпустил на поле Радамеля Фалькао, в прошлом сезоне неудачно выступившего за «Манчестер Юнайтед». Игра начала накаляться, команды по очереди упускали стопроцентные моменты, Чех делал красивые сейвы, не давая забить бывшим партнерам по команде, Тибо Куртуа тоже выручал свою команду, сохраняя интригу до самого конца. В итоге красивый гол Чэмберлена в середине первого тайма так и остался единственным. «Арсенал» выигрывает второй Суперкубок Англии подряд.

2 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли» Арсенал (Лондон) - Челси (Лондон) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча Голы: 1:0 — Окслэд-Чэмберлен, 24.



Арсенал: Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен (Артета, 77), Озил (Гиббс, 82), Рэмси, Уолкотт (Жиру, 66). Челси: Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри (Мосес, 82), Аспиликуэта (Зума, 69), Матич, Фабрегас, Рамирес (Оскар, 54), Виллиан, Азар, Реми (Фалькао, 46). Предупреждения: Аспиликуэта, 65; Коклен, 68. Судья: Энтони Тэйлор.

«Бомбардир» дарит подарки!