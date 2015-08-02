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Суперкубок Англии. «Арсенал» побеждает в турнире второй раз подряд

2 августа 2015, 18:52
56

Матч за Суперкубок Англии открыл футбольный сезон на Туманном Альбионе, и начался он с лондонского дерби, в котором схлестнулись «Арсенал» и «Челси». Особенно интересной эта игра была для неравнодушных к таланту Петра Чеха, перешедшего из «Челси» как раз-таки в «Арсенал». В первом тайме команды изредка обменивались опасными атаками, хотя атаки «канониров» были все-таки поострее: возможно, поэтому на 24 минуте Алекс Окслэд-Чэмберлен и открыл счет в матче. Во втором тайме Жозе Моуринью выпустил на поле Радамеля Фалькао, в прошлом сезоне неудачно выступившего за «Манчестер Юнайтед». Игра начала накаляться, команды по очереди упускали стопроцентные моменты, Чех делал красивые сейвы, не давая забить бывшим партнерам по команде, Тибо Куртуа тоже выручал свою команду, сохраняя интригу до самого конца. В итоге красивый гол Чэмберлена в середине первого тайма так и остался единственным. «Арсенал» выигрывает второй Суперкубок Англии подряд.
2 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли»
Арсенал (Лондон) - Челси (Лондон) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 — Окслэд-Чэмберлен, 24.

Арсенал: Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен (Артета, 77), Озил (Гиббс, 82), Рэмси, Уолкотт (Жиру, 66).
Челси: Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри (Мосес, 82), Аспиликуэта (Зума, 69), Матич, Фабрегас, Рамирес (Оскар, 54), Виллиан, Азар, Реми (Фалькао, 46).
Предупреждения: Аспиликуэта, 65; Коклен, 68.
Судья: Энтони Тэйлор.

Источник: Бомбардир.ру
Англия Арсенал Челси
Комментарии (56)
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phantom46
1438530826
4 трофей за 2 сезона! А недоумки, ещё говорят про неудачность Арсенала. Вы попробуйте создать клуб чтобы он был в четверке АПЛ десятилетиями
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DjangoGunner
1438531601
Дааааааааа !!!
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DevilsMilan
1438531936
Я наблюдал за пресезонкой Арсенала,был впечатлен.В этом году они должны по настоящему за чемпионство побороться. Всех гуннеров с победой!
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SaDiSt335
1438532172
Всех кто за Арсенал с победой нас )
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Black Star
1438532876
АРСЕНАЛ!!!! ПОРА ДОКАЗЫВАТЬ КТО ЛУЧШИЙ КЛУБ АНГЛИИ... ЖДЕМ ПОБЕДЫ В ЛЧ И В АПЛ...
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Vovcheg72
1438533291
Всех братьев - канониров с победой!!! Это нечто, завоевать титул, да еще и в таком принципиальном матче!))
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Guria
1438533300
Арсенал может
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max23480
1438533575
Венгер красавчик, так обломать Моуриньо, это просто класс!
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artturchik
1438534160
только сегодня узнал что Арсенал не брал ЛЧ за свою историю) но молодцы , трофей одного матча это тоже трофей :)
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DANTE 007
1438541946
Все ожидаемо, голубая братия старых петухов на которых фапает абрамка проиграла. Опять эта трусливая позорная татктика стоять у себя в штрафной и тупо выносить мяч, такому недоклубу как ЧМОлси место в ветеранской лиге для заднеприводных стариканов!!! Арсенал с победой.
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