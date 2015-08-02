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    Хекинг надеется, что Де Брюйне останется в «Вольфсбурге»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг рассчитывает на то, что полузащитник Кевин Де Брюйне останется в команде.
    «У нас есть множество хороших игроков, в этом секрет нашего успеха. Кевин прекрасно понимает, чего мы можем достичь с такой командой. Мы не собираемся его продавать. Я понимаю почему он думает об интересе больших клубов, но рассчитываю на то, что он останется», — высказал свое мнение тренер «Вольфсбурга».
    Напомним, что вчера «Вольфсбург» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в Суперкубке Германии.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 17:29
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    Комментарии (3)
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    siberon
    1438547175
    А чего сидим, чего ждём?? Либо играем, чтоб бутсы горели, и тогда на Эверест, либо тащимся от зелёной майки на плечах и не жужжим. )
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    nahan
    1438580263
    Волки молодцы, взяли суперкубок.
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    ologreds
    1694997492
    numo437557
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