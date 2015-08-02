Кэррик отказал «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отказался от возможности продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает ESPN.

Главный тренер парижан Лоран Блан, который является большим полконником таланта англичанина, рассчитывал заполучить в свою команду опытного Кэррика после того, как Луи ван Гаал укрепил полузащиту своей команды приобретениями Моргана Шнейдерлина и Бастиана Швайнштайгера.