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    Кэррик отказал «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отказался от возможности продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает ESPN.
    Главный тренер парижан Лоран Блан, который является большим полконником таланта англичанина, рассчитывал заполучить в свою команду опытного Кэррика после того, как Луи ван Гаал укрепил полузащиту своей команды приобретениями Моргана Шнейдерлина и Бастиана Швайнштайгера.
    Однако Кэррик рассчитывает продолжить выходить в основе «Манчестер Юнайтед» и не планирует покидать команду.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: ESPN Soccernet

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    02.08.2015 14:38
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AK--47
    1438516315
    ПСЖ многих покупает.
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    Portugal_fan7
    1438516367
    Не нужен ПСЖ.
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    95-shishani-95
    1438518353
    Зачем им этот старик?
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    Nazi
    1438518732
    Какой на ... Кэррик! :)
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    n1ger0k
    1438524095
    просто красав4ик
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    siberon
    1438530523
    а вот это правильно! хватит кормить неверное эго олигаторов))
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    siberon
    1438530591
    пардон, вместо "" неверное" читать "неуемное"
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    Tonka88
    1438544388
    Кэррик - даже и не думай ни куда рыпаться с нашего корабля! Послужишь еще...
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    invite yupi
    1438697838
    Такие додики как Кэррик нахр не нужны. Удивлен интересом ПСЖ. Манчестер его скоро сам нах.й пошлет.
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    ologreds
    1694997493
    numo437543
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