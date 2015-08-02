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    • «Ювентус» после травмы Хедиры возобновил интерес к Витселю

    «Ювентус» после травмы Хедиры возобновил интерес к Витселю

    Туринский «Ювентус» возобновил интерес к полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю. Corriere Dello Sport утверждает, что желание приобрести Витселя связано с травмой полузащитника Сами Хедиры, полученной во вчерашнем товарищеском матче против «Марселя», матче из-за которой немец пропустит не менее месяца.

    Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что клуб готов расстаться с Витселем за € 100 млн.
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    Источник: Corrieredellosport

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    02.08.2015 10:35
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    Комментарии (13)
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    3.5.1
    1438502138
    Со скидкой пусть возьмут, за 99 млн.
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    juventus87_87
    1438503359
    Тупое руководство пожалеет,что попрощались с тремя основными футболистами,про ЛЧ можно забыть,а лигу свою взять еще постараться надо будет
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    k1llerS_Pro
    1438503710
    Что то совсем замучали травмы Хедиру...
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    bonucci
    1438503997
    только не витселя, это уг
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    batik7_real_madrid_
    1438505421
    Хрустальный стал , жалко Хедиру.
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    VABANK
    1438514407
    Что и требовалось доказать, хрусталь есть хрусталь. "Зменитель Пирло"...))
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    arsen09
    1438517352
    Витсель лучший опорник во вселенной ! Цена ему 200 000 000 миллионов фунтов стерлингов !
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    GINSTOP
    1438533333
    ТОЛЬКО НЕ ВИТСЕЛЬ (((
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    Juve1897
    1438582340
    Только не Витселя!
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    ologreds
    1694997495
    numo437519
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