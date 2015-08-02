«Ювентус» после травмы Хедиры возобновил интерес к Витселю

Туринский «Ювентус» возобновил интерес к полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю. Corriere Dello Sport утверждает, что желание приобрести Витселя связано с травмой полузащитника Сами Хедиры, полученной во вчерашнем товарищеском матче против «Марселя», матче из-за которой немец пропустит не менее месяца.

Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что клуб готов расстаться с Витселем за € 100 млн.