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    • Роналдиньо: «Я очень рад возвращению, но два месяца без матчей дают о себе знать»

    Роналдиньо: «Я очень рад возвращению, но два месяца без матчей дают о себе знать»

    Полузащитник «Флуминенсе» Роналдиньо поделился впечатленями от дебюта в составе своей новой команды. Его клуб в матче 16-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Гремиу» со счетом 1:0.


    «Я очень рад. Мне хотелось начать с победы и помочь команде вернуться в группу лидеров. Я еще продолжаю набирать форму. Два месяца без матчей дают о себе знать. Мне не хватает игрового ритма. Голова работает, а тело не откликается. Но я очень рад», – цитирует Роналдиньо Globo.
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    Источник: Globo

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    02.08.2015 10:25
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    Комментарии (3)
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    Portugal_fan7
    1438501141
    Уже стареет волшебник, но играть еще хочет, желаю удачи и вернуться на прежний уровень магии.
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    batik7_real_madrid_
    1438505735
    Удачи Ронни. Уважаю больше всех из игроков Барсы.
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    ologreds
    1694997495
    numo437518
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