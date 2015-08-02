Роналдиньо: «Я очень рад возвращению, но два месяца без матчей дают о себе знать»

Полузащитник «Флуминенсе» Роналдиньо поделился впечатленями от дебюта в составе своей новой команды. Его клуб в матче 16-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Гремиу» со счетом 1:0.



«Я очень рад. Мне хотелось начать с победы и помочь команде вернуться в группу лидеров. Я еще продолжаю набирать форму. Два месяца без матчей дают о себе знать. Мне не хватает игрового ритма. Голова работает, а тело не откликается. Но я очень рад», – цитирует Роналдиньо Globo.