Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Динамо» – на «Бомбардире»

«Локомотив» и «Динамо» встретятся в первом московском дерби этого сезона. «Железнодорожники» пока идут без потерь и попытаются догнать ЦСКА и «Зенит» в турнирной таблице, а вот подопечным Кобелева необходимо закрыть «0» в графе «победы».
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!
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