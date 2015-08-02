Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Динамо» – на «Бомбардире»

«Локомотив» и «Динамо» встретятся в первом московском дерби этого сезона. «Железнодорожники» пока идут без потерь и попытаются догнать ЦСКА и «Зенит» в турнирной таблице, а вот подопечным Кобелева необходимо закрыть «0» в графе «победы».

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