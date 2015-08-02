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    • Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Динамо» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Динамо» – на «Бомбардире»

    «Локомотив» и «Динамо» встретятся в первом московском дерби этого сезона. «Железнодорожники» пока идут без потерь и попытаются догнать ЦСКА и «Зенит» в турнирной таблице, а вот подопечным Кобелева необходимо закрыть «0» в графе «победы».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 12:45
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    Комментарии (6)
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    Portugal_fan7
    1438494065
    Матч тура безусловно, надеюсь будет интересная и зрелищная игра с кучей голов!
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    корабел
    1438502747
    Скрывать трансляцию на общедоступных каналах - плохая идея. Она во вред сайту
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    Это армия сынок
    1438508468
    Наивные ) хотят к ЧМ поднять рейтинг футбола))) его бесплатно раньше смотрели меньше , чем передачу "давай поженимся"...а тут за деньги собрались))) я даже не интересуюсь сколько это стоит, платить все равно не буду) ппц щас к осени цены снова взлетят, народ баласт сбрасывает в виде ненужных трат ) а тут такое " заманчивое" предложение с никому не нужным платным футболом
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    ologreds
    1694997495
    numo437507
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