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    «Галатасарай» работает над трансфером Ибрагимовича

    Представитель руководства «Галатасарая» Расим Займоглу дал понять, что в клубе работают над трансфером нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

    «Никто не должен удивляться, если Златан перейдeт в „Галатасарай“, — написал Займоглу в «Твиттере» и прикрепил к сообщению фотографию шведа в форме турецкой команды, сделанную с помощью графического редактора.

    Напомним, после матча за Суперкубок Франции Ибрагимович сообщил, что игра с «Лионом» могла быть для него последней в составе парижской команды.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 07:34
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    Комментарии (4)
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    Portugal_fan7
    1438494326
    Вот это и будет большой сюрприз , о котором говорил Златан, лучше бы в МЮ , тогда больше бы удивился.
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    Фиорито
    1438499845
    Слава богу, хотя бы туркам его сплавить.
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    k1llerS_Pro
    1438503843
    Да не подпишут они его
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    ologreds
    1694997495
    numo437503
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