Клаус Аллофс: «Де Брюйне на 99,9% останется в «Вольфсбурге»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что полузащитник Кевин де Брюйне не покинет команду этим летом.
«Мы не тот клуб, который нуждается в получении прибыли от трансферов. Однако мы всегда готовы рассмотреть предложения из-за уважения к игроку.
Вероятность того, что де Брюйне останется, – 99,9%», – сказал Аллофс в эфире ZDF.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагает за 23-летнего хавбека 72 млн евро, а сам Де Брюйне завил, что не знает в составе какой команды проведет следующий сезон.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!