Синиша Михайлович: «Задача «Милана» на предстоящий сезон – место в тройке»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович рассказал о задаче клуба на предстоящий сезон. Специалист отметил, что не боится рисковать и сталкиваться с трудностями.



«Пока что впечатления самые положительные. Мы начали с нуля и многое меняем – игроков, тактику, подход к работе. Мы расставляем все по своим местам.



Задача «Милана» на предстоящий сезон – место в тройке. Но если удастся подписать еще несколько игроков при наличии той команды, что у нас есть, мы могли бы совершить скачок.



Я не чувствую давления, более того – я наслаждаюсь ответственностью, она меня мотивирует. Не боюсь рисковать и сталкиваться с трудностями», -приводит слова Михайловича La Gazzetta dello Sport.



Ранее вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что непопадание «Милана» в тройку по итогам чемпионата стнет для команды катастрофой.