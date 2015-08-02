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    • Синиша Михайлович: «Задача «Милана» на предстоящий сезон – место в тройке»

    Синиша Михайлович: «Задача «Милана» на предстоящий сезон – место в тройке»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович рассказал о задаче клуба на предстоящий сезон. Специалист отметил, что не боится рисковать и сталкиваться с трудностями.


    «Пока что впечатления самые положительные. Мы начали с нуля и многое меняем – игроков, тактику, подход к работе. Мы расставляем все по своим местам.

    Задача «Милана» на предстоящий сезон – место в тройке. Но если удастся подписать еще несколько игроков при наличии той команды, что у нас есть, мы могли бы совершить скачок.

    Я не чувствую давления, более того – я наслаждаюсь ответственностью, она меня мотивирует. Не боюсь рисковать и сталкиваться с трудностями», -приводит слова Михайловича La Gazzetta dello Sport.

    Ранее вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что непопадание «Милана» в тройку по итогам чемпионата стнет для команды катастрофой.
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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.08.2015 06:55
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    Комментарии (4)
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    Portugal_fan7
    1438495205
    Хотелось бы , чтобы Милан вернулся на свой прежний уровень, хотя бы попадание в еврокубки в этом сезоне.
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    mahir766
    1438537726
    дай бог.......
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    nblx
    1438538826
    Гал реально маразматик, то что он творил на трансферах последние 2 сезона вот это катастрофа! Ну а становление команды считай с нуля, это задача для хорошего тренера, вот и посмотрим на результаты по окончании сезона. Дай бог в ближайшие сезон два Милану востать из пепла...
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    ologreds
    1694997496
    numo437499
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