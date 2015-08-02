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    • Лодыгин: «В матче с «Тереком» имели место нелепые ошибочки»

    Лодыгин: «В матче с «Тереком» имели место нелепые ошибочки»

    Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал исход встречи третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0), сообщает «Р-Спорт».
    «Мы с самого начала матча мало что дали создать «Тереку», разве что какие-то нелепые ошибочки допускали и давали им выходить в контратаку — ничего особенного. Довольны результатом. Во втором тайме вышли и хотели забить третий гол, чтобы закрепить победу и не волноваться», – подытожил футболист.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 01:37
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    Комментарии (8)
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    ФК Зенит всея Руси
    1438472624
    Наша оборона пока ещё далека от желанного. Работать и работать. Чудом сыграли первый сухой матч. Разумеется, Терек мог и забить, легко.
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    Диктор
    1438478604
    Да вся ваша команда-с точки зрения СПОРТА - БОЛЬШАЯ ОШИБКА.
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    DesperaDoDosya
    1438479361
    Молодцы!!! Зенит должен в этом году в 1/4 Лч попасть
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    OLESOCC
    1438479733
    Деньги делают своё дело!
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    корабел
    1438502264
    Вероятно речь о Юсупове.
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    ologreds
    1694997496
    numo437493
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