Рахимов отметил более надежную, чем раньше, игру «Зенита» в обороне

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов подвел итог матчу третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:3), сообщает «Р-Спорт».
«Думаю, что стиль игры у «Зенита» остался. Главное осталось прежним — игра на контратаках, эта команда обладает игроками с большой скоростью. В этом сезоне «Зенит» стал более организованным и надежным в обороне. Я сказал еще в начале чемпионата, что с тем составом, который есть у «Зенита», он является одним из главных кандидатов на титул. Когда команда играет в одном составе, у нее появляется хорошее взаимопонимание», – сказал специалист.
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