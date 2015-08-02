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    • Рахимов отметил более надежную, чем раньше, игру «Зенита» в обороне

    Рахимов отметил более надежную, чем раньше, игру «Зенита» в обороне

    Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов подвел итог матчу третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:3), сообщает «Р-Спорт».
    «Думаю, что стиль игры у «Зенита» остался. Главное осталось прежним — игра на контратаках, эта команда обладает игроками с большой скоростью. В этом сезоне «Зенит» стал более организованным и надежным в обороне. Я сказал еще в начале чемпионата, что с тем составом, который есть у «Зенита», он является одним из главных кандидатов на титул. Когда команда играет в одном составе, у нее появляется хорошее взаимопонимание», – сказал специалист.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 01:18
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    Комментарии (3)
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    LyonBest2
    1438472068
    Когда в заявке есть Нету, то о надежности можно забыть!)
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    plusnindimon
    1438481599
    Это самая стабильная и мощная команда на данный момент
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    ologreds
    1694997496
    numo437491
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