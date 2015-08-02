«Спарта» перед ЦСКА одержала волевую победу

Пражская «Спарта» в субботу провела матч второго тура чемпионата Чехии. Напомним, в среду команде предстоит сыграть ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (первая встреча — 2:2).
1 августа. Прага. Стадион «Дженерали-Арена»
Спарта (Прага) – Баник (Острава) – 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Коурил, 63; 1:1 – Лафата, 81; 2:1 – Докал, 84; 3:1 – Фатай, 90.
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