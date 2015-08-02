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    «Спарта» перед ЦСКА одержала волевую победу

    Пражская «Спарта» в субботу провела матч второго тура чемпионата Чехии. Напомним, в среду команде предстоит сыграть ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (первая встреча — 2:2).
    1 августа. Прага. Стадион «Дженерали-Арена»
    Спарта (Прага) – Баник (Острава) – 3:1 (0:0)
    Голы: 0:1 – Коурил, 63; 1:1 – Лафата, 81; 2:1 – Докал, 84; 3:1 – Фатай, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 01:13
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    Комментарии (11)
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    Chelsea-1985
    1438471771
    Будем надеяться,что Игорюха не продолжит свою серию по пропуску мячей.
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1438472857
    Значит физика на уровне, если в концовке три забили. Нужно будет учесть.
    Ответить
    Зенит 2015
    1438472897
    Ну вот. Спарта выиграла, правда я не знаю статус проигравшей команды, но знаю что ЦСКА с трудом и с большой долей везения обыграл команду, которая только что пришла из пердива.
    Ответить
    Диктор
    1438478653
    Ну и ЦСКА уверенно натянет.
    Ответить
    CSKA75875
    1438488777
    Блин(
    Ответить
    cska-62
    1438494140
    Три мяча забили на 81 - 90 минутах! В начале сезона! Ой, что будет в среду!? :-(((((
    Ответить
    lasd
    1438497637
    В среду все будем болеть за цска . И верить в НАШУ ПОБЕДУ ! Хотя будет очень не легко , но от этого только вкус победы будет сла
    Ответить
    корабел
    1438505442
    Нелегкая задача у Коней. Но они победят - уверен.
    Ответить
    wojanolja
    1438523795
    и это хорошо,значит выкладывалась по полной!
    Ответить
    ologreds
    1694997497
    numo437490
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