«Тосно», вероятнее всего, возглавит Парфенов

Главный тренер ивановского «Текстильщика», выступающего в зоне «Запад» ПФЛ, Дмитрий Парфенов в ближайшее время должен возглавить представителя ФНЛ «Тосно», пишет «Спорт-Экспресс». Об этом в ближайшее время должно быть объявлено официально. Другим кандидатом на вакантный пост являлся Федор Щербаченко.
В течение недели «Тосно» расстался с уже бывшим рулевым Евгением Перевертайло.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!