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    Слуцкий — о сборной: «Без меня меня женили»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в очередной раз прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост наставника сборной России.
    «Спрашивая меня про это, вы должны понимать, что я последний, кто может дать какие-то пояснения. Как и вы, я ограничиваюсь данными в СМИ. Эта тема поднадоела, поэтому пытаюсь абстрагироваться от нее. Вообще, ситуация комична, ведь, по сути, без меня меня женили. Ощущение, что все все знают, а я — нет», – сказал специалист «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    01.08.2015 22:12
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    Комментарии (13)
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    серИт
    1438457375
    без ган дона меня сделали
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    Ain-27
    1438458085
    Правильно, а кому хочется ломать карьеру и быть оплеванным в СМИ...
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    AK--47
    1438459041
    Слуцкий недооценённый тренер, всегда старается развиваться, не всегда с ним считаются.
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    DeR_Fan
    1438460697
    Слуцкий не подходит сборной,ЦСКА другое дело.
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    Bobus
    1438461729
    Женят, и спрашивать не будут. Главное - Гинера уговорить
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    Диктор
    1438462220
    Будь мужчиной-откажись.
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    KINGSof10
    1438466186
    узнаешь в следующем выпуске КВН, квнщик кабинетный
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    Grag
    1438496189
    нечего тебе Леня,в сборной делать.
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    Cergei.
    1438509497
    Да пускай тренерует нашу Россию!Хуже не будет наверное!зато как интересно будет послушать как он будет стараться! человек будет стараться говорить не правду.про космос ну ииии......И думать как я всех развожу.
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    ologreds
    1694997497
    numo437471
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