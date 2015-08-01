Слуцкий — о сборной: «Без меня меня женили»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в очередной раз прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост наставника сборной России.





«Спрашивая меня про это, вы должны понимать, что я последний, кто может дать какие-то пояснения. Как и вы, я ограничиваюсь данными в СМИ. Эта тема поднадоела, поэтому пытаюсь абстрагироваться от нее. Вообще, ситуация комична, ведь, по сути, без меня меня женили. Ощущение, что все все знают, а я — нет», – сказал специалист «НТВ-ПЛЮС». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!