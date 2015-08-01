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    РФПЛ. ЦСКА побеждает в третий раз подряд

    Между двумя матчами третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» московским армейцам предстояло сыграть с махачкалинским «Анжи», который не набрал в турнире ни одного очка. Предполагалось, что особенных проблем у одной из двух сильнейших команд не возникнет. Марио Фернандес на третьей минуте сей прогноз подтвердил, забив мяч. Некоторые эксперты полагают, что бразилец начинает перерастать уровень российского чемпионата, с чем порой трудно не согласиться. В оставшиеся 90 минут подопечные Леонида Слуцкого сумели отстоять преимущество и наряду с «Зенитом» идут в соревновании без единой потери.
    1 августа. Химки. Стадион «Арена-Химкии»
    ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 – Фернандес, 3.
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Тошич (Головин, 87), Еременко (Миланов, 74), Натхо (Цауня, 84), Дзагоев, Муса.
    Анжи: Помазан (Криворучко, 46), Ещенко, Гаджибеков, Зотов (Тигиев, 46), Жиров, Аруна, Амаду, Маевский (Абдулавов, 84), Максимов, Эбесилио, Боли.
    Предупреждения: Набабкин, 52; Вернблум, 57.
    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 21:21
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    Комментарии (45)
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    Chelsea-1985
    1438471954
    Всех с победой
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    Зенит 2015
    1438473259
    ЦСКА с победой. Только вот куда опять нормальная, которую мы все наблюдали в матче с Рубином, игра делась? Так играя скоро опять придётся прибегать к услугам арбитров и Натхо. Хотя вам не привыкать.
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    NORILSK 24
    1438475016
    С такой игрой Анжи может обратно вернуться в фнл....надо усиление
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    Каратель
    1438480340
    сейчас посмотрим как с комами из первой пятёрки сыграют,а потом уже и итоги подводить
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    plusnindimon
    1438481644
    отскочили кони, тухлая игра и тухлая команда
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    plusnindimon
    1438481797
    малолетка стрелки не метай
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    plusnindimon
    1438481906
    Ну ты соска
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    gennadiy
    1438493834
    ЦСКА с победой.Когда Муса и Ерёменко начнут забивать будет всё нормально,ну а пока да только так.Удачи со Спартой.
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    Cergei.
    1438505096
    Они только так умеют.Спарта им покажет как надо играть футбол!!!!!!!!!!!!!Цска тухлая команда!!!!!"за20 минут устали.Какая вам лига чемпионов старперы старые там из не которых уже песок сыпится куда прете сидите в своей деревни и радуйтесь победам навроде АНЖИ!!!!Старые старперы
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    ologreds
    1694997498
    numo437468
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