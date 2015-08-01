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    «Терек»: «Информация про Черчесова — неправда»

    Президент грозненского «Терека» Магомед Даудов прокомментировал «Чемпионат.ком» слухи о скором назначении на пост главного тренера команды Станислава Черчесова, который сейчас без работы, но раньше уже трудился в Чечне.
    «Это стопроцентные слухи. У «Терека» есть главный тренер, и мы Рашиду Рахимову доверяем. Это все неправда. На данный момент у Рашида есть полное доверие. Верю, что он начнет добывать очки с «Тереком», как в прошлом сезоне. Мы все знаем, что в позапрошлом сезоне, когда команду нужно было вытащить из болота, Рахимов очень помог клубу. Две ничьи и поражение от действующего чемпиона России – не такой уж плохой результат. Cезон длинный. Уверен, что и «Терек», и Рахимов еще себя проявят», – сказал функционер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2015 21:12
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    Комментарии (13)
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    Зенит 2015
    1438453194
    А за что Рахимова то увольнять? Зениту проиграли, и чё? Зениту все проигрывают, правда иногда и выигрывают.
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    серИт
    1438454135
    терек разговаривает уахах
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    патриот200
    1438456611
    Если хотим выиграть надо же игроков покупать мы хотим выигрывать, а игроков не покупаем вот и результат
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    RURR
    1438456903
    правильно стасика ненадо
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    loko-the_best
    1438458567
    Правильно говорят. Рахимов - отличный тренер.
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    oripov
    1438459471
    А разве он же не выигрывал у Зенита? Терек с таким средним составом выглядет очень хорошо, дайте поработать, вроде в прошлом сезоне играли хорошо, не надо увольнять тренера после пару осечек, так без ошибок никого не бывает, и при этом Рашид не клонирует себя и выпускает на поле, а играют другие которых он не покупал кстати ?
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    NK-creative
    1438459974
    Последующие туры покажут, способен Терек на что-то большее или и вправду пора что-то менять.
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    Bobus
    1438461867
    может в Анжи, попозже
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    kislyi
    1438465821
    Игра с 13 регионом все расставить по местам...а Стаса в сборную надо ..
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    ologreds
    1694997497
    numo437467
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