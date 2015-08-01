«Терек»: «Информация про Черчесова — неправда»

Президент грозненского «Терека» Магомед Даудов прокомментировал «Чемпионат.ком» слухи о скором назначении на пост главного тренера команды Станислава Черчесова, который сейчас без работы, но раньше уже трудился в Чечне.

Рашиду Рахимову доверяем. Это все неправда. На данный момент у Рашида есть полное доверие. Верю, что он начнет добывать очки с «Тереком», как в прошлом сезоне. Мы все знаем, что в позапрошлом сезоне, когда команду нужно было вытащить из болота, Рахимов очень помог клубу. Две ничьи и поражение от действующего чемпиона России – не такой уж плохой результат. Cезон длинный. Уверен, что и «Терек», и Рахимов еще себя проявят», – сказал функционер.



«Это стопроцентные слухи. У «Терека» есть главный тренер, и мыдоверяем. Это все неправда. На данный момент у Рашида есть полное доверие. Верю, что он начнет добывать очки с «Тереком», как в прошлом сезоне. Мы все знаем, что в позапрошлом сезоне, когда команду нужно было вытащить из болота, Рахимов очень помог клубу. Две ничьи и поражение от действующего чемпиона России – не такой уж плохой результат. Cезон длинный. Уверен, что и «Терек», и Рахимов еще себя проявят», – сказал функционер. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!