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    Моуринью: «С Фалькао можно играть в два нападающих»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью рассказал о том, как его команда сможет выступать в атаке с приходом из «Монако» нападающего Радамеля Фалькао.
    «В последние 20 минут матча с «Барселоной» мы играли с Лоиком Реми и Фалькао. Они отлично справились, не только развивали атаки команды, но и, с учетом того, что в полузащите было на одного игрока меньше, закрывали пространства в середине поля. Мы можем выпустить и двух нападающих.
    Мы проигрывали «Барселоне», я убрал Эдена Азара, потому что я не волновался по поводу результата, иначе он провел бы на поле весь матч. Фалькао вышел, и команда сразу стала более нацеленной на атаку. Они закрывали пространства и играли на половине противника, Фалькао отлично держал мяч. Я доволен им за эту первую неделю. Мне он очень нравится, как игрок. Команда с ним играет отлично, он классный нападающий. Он не просто тот, кто может забивать, он добавляет качества в игру. Я ждал, что он будет полон решимости работать, помогать команде, поймет то, как мы играем в футбол. На данный момент я доволен».
    Напомним, что помимо арендованного у «Монако» Фалькао, «Челси» также имеет в своем составе форвардов Диего Косту и Лоика Реми.

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    01.08.2015 17:49
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    Комментарии (7)
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    NK-creative
    1438441970
    Ну посмотрим как у тебя твой автобус играть в два нападающих!
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    VIPded
    1438442083
    Не поможет... Глорики иных клубов будут и тогда блеять про \"афтопуз\"...)))
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    dzvinka
    1438446688
    все сходится: 5 защитников, 3 опорника, 2 нападающих)) отличная модификация икаруса намечается
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    Фиорито
    1438449604
    Молодец Маур, сразу смекнул схему Вилаша Боуша в Порто. Связка Халк-Фалькао прогремела на всю Европу, отныне есть связка Реми-Фалькао... Маура, посмотрим ее эффективность и сравнним с предыдущей.
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    oripov
    1438457285
    Меня бесят Маурафобы, которые всегда критикуют Маура. Маур отличный тренер, когда в команде тренер Маур вся пресса нацелена на Маура ( и весь удар от прессы он берет на себя) а футболисты пусть играют и не психуют. Маур при этом в большинство случаев говорит правду в лицо многим, я его не троллю, но ребята будьте справедливы без него намного скучнее был бы футбол, и перед тем как критиковать посмотрите себя где вы и где он, умом и трудом человек добилься и заслужил свое место, а вам слабо ?
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    oripov
    1438457830
    И перед тем как многие Маурафобы говорит что команда Маура автобус, посмотрите статистику команд Маура, а тупо не пишите от себя, чемпионами с автобусом не станешь, при Мауре Реал Челси набрал рекордное для очко, Реал набрал более 100 очков за сезон, и забил до хрена, при Мауре заиграл суперски Диего Лопес, который заменил не заменимого Касильяса, при Маура три защитника (Терри Кейхил Иванович) забили шикарный гол, при Мауре было многое, ребята уважайте чужой труд, в отличие от многих п.....тов он не очко подставлял, а трудом другие очки набирал! Слишком много критики в адрес, вроде таланта, которого у многих у нас нет. Я за Маура полюбому, человек работал и достиг своей цели Респект ему. Добейтесь того же и критикуйте сколько угодно
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    ologreds
    1694997499
    numo437455
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