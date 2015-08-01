Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Йоветич: «Пеллегрини не давал мне играть»

    Новичок «Интера» Стефан Йоветич пожаловался на своего бывшего главного тренера Мануэля Пеллегрини.
    «Да, я столкнулся с трудностями в «Манчестер Сити», но не я один. Даже когда я был в хорошей форме, тренер не выпускал меня играть. В любом случае, я больше не хочу обсуждать «Сити», но желаю им всего наилучшего.
    Я поговорил с тренером Манчини и спортивным директором Аузилио, они уговорили меня перейти в «Интер». Сейчас я рад, что сделал такой выбор, и я жду, что мы вернем команде то место, которое она заслуживает. У нас хорошая команда и мы можем это сделать», – сказал Йоветич.
    Напомним, что Йоветич перешел в «Интер» этим летом на правах аренды и формально еще принадлежит «Манчестер Сити».

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997499
    numo437453
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+