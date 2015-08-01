Виллаш-Боаш: «Данни не играет из-за травмы»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш дал небольшой комментарий перед матчем 3-го тура РФПЛ с грозненским «Тереком».

«Данни продолжает восстанавливаться после травмы на сборах. Он провел хорошую неделю, но пока рано говорить о полном восстановлении. «Терек» силен в контратаках. Все-таки команды немного поменялись (с момента прошлой игры). У «Терека» не играет Аилтон, травмирован Кудряшов», – рассказал Виллаш-Боаш перед началом матча.