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    Виллаш-Боаш: «Данни не играет из-за травмы»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш дал небольшой комментарий перед матчем 3-го тура РФПЛ с грозненским «Тереком».
    «Данни продолжает восстанавливаться после травмы на сборах. Он провел хорошую неделю, но пока рано говорить о полном восстановлении. «Терек» силен в контратаках. Все-таки команды немного поменялись (с момента прошлой игры). У «Терека» не играет Аилтон, травмирован Кудряшов», – рассказал Виллаш-Боаш перед началом матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 17:08
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    Комментарии (4)
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    NK-creative
    1438444940
    И без Данни прекрасно справились.
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    миха спартак
    1438446341
    газпром-мечты сбываются
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    Диктор
    1438446859
    Ну ко второму тайму-он резко выздоровел.Поздравляю с первой победой без пенальти.
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    ologreds
    1694997499
    numo437452
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