Веркаутерен: «Амкар» не сильнее нас»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен заявил, что не считает результат матча с «Амкаром», где его команда проиграла с минимальным счетом, справедливым.

«Закономерным результатом стала бы нулевая ничья. Но мы сделали хорошо упакованный подарок сопернику, которым они и воспользовались. С другой стороны, нам не хватило качества в нападении. Разочарован результатом. Но еще больше разочарован тем, как мы играли. Этого было недостаточно. Это еще раз показало наши проблемы. Необходимо находить решение из сложившейся ситуации. Не считаю, что «Амкар» сильнее нас», — подвел итоги матча в интервью Веркаутерен.