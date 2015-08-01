«Зенит» – «Терек»: составы команд

Стали известны заявки команд на матч в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» принимает грозненский «Терек».
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Васютин, Анюков, Ансальди, Файзулин, Рязанцев, Рондон, Данни, Евсеев, Долгов, Ломбертс.
Запасные: Кержаков, Васютин, Анюков, Ансальди, Файзулин, Рязанцев, Рондон, Данни, Евсеев, Долгов, Ломбертс.
«Терек»: Годзюр, Родолфу, Семенов, Маурисио, Айссати, Иванов, Кузяев, Пирис, Рыбус, Лебеденко, Мбенгуе.
Запасные: Городов, Григалашвили, Уциев, Шахтиев, Кудряшов, Адилсон, Мирзов, Кану, Кадыров, Митришев, Садаев.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию матча.
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