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    «Зенит» – «Терек»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» принимает грозненский «Терек».
    «Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба.
    Запасные: Кержаков, Васютин, Анюков, Ансальди, Файзулин, Рязанцев, Рондон, Данни, Евсеев, Долгов, Ломбертс.
    «Терек»: Годзюр, Родолфу, Семенов, Маурисио, Айссати, Иванов, Кузяев, Пирис, Рыбус, Лебеденко, Мбенгуе.
    Запасные: Городов, Григалашвили, Уциев, Шахтиев, Кудряшов, Адилсон, Мирзов, Кану, Кадыров, Митришев, Садаев.

    Источник: РПЛ

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    01.08.2015 16:26
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DIDI 23
    1438436011
    Удачи Тереку!
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    Пичушкин
    1438436202
    Вперёд Зенит!
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    MANSUR-95
    1438436830
    Желаю удачи Тереку
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    Бромгексин
    1438437337
    Из-за лимита Данни в запасе
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    ologreds
    1694997499
    numo437448
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