Цаллагов: «Во втором тайме можем отыграться и выйти вперед»

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов прокомментировал итоги первого тайма матча 3 тура РФПЛ с пермским «Амкаром». На момент перерыва «Крылья» проигрывают хозяевам со счетом 0:1.
«Пропущенный гол? Не сказал бы что вина только обороны, вся команда виновата. Есть второй тайм, чтобы отыграться и даже выйти вперед. Сравнить «Анжи» и «Амкар»? «Анжи» в более атакующий футбол играет, «Амкар» в более оборонительный. Во втором тайме хотелось бы по возможность больше в атаку подключаться», — заявил Цаллагов.
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