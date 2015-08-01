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    • Цаллагов: «Во втором тайме можем отыграться и выйти вперед»

    Цаллагов: «Во втором тайме можем отыграться и выйти вперед»

    Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов прокомментировал итоги первого тайма матча 3 тура РФПЛ с пермским «Амкаром». На момент перерыва «Крылья» проигрывают хозяевам со счетом 0:1.
    «Пропущенный гол? Не сказал бы что вина только обороны, вся команда виновата. Есть второй тайм, чтобы отыграться и даже выйти вперед. Сравнить «Анжи» и «Амкар»? «Анжи» в более атакующий футбол играет, «Амкар» в более оборонительный. Во втором тайме хотелось бы по возможность больше в атаку подключаться», — заявил Цаллагов.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2015 15:07
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