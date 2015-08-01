Аленичев: «Зе Луиш около месяца в отпуске вообще ничего не делал»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями перед матчем третьего тура РФПЛ с казанским «Рубином».

«Я смотрел первый тайм игры «Рубина» со «Штурмом» и несколько минут второго. Видно, что казанская команда – уже не та, которая была в первых двух турах.

Восстановился Георгиев. На мой взгляд, это очень хороший футболист. Его появление говорит о том, что «Рубин» может сильнее сыграть в атаке. Для нас хорошо то, что матч пропустит Кверквелия, получивший красную карточку. При стандартных положениях он очень опасен. В любом случае «Рубин» – очень опасная команда. У них ноль очков. Конечно же, «Рубин» не хочет проигрывать третий матч в чемпионате.

Гранат уже неделю тренируется в общей группе. Кондиции, конечно, он еще набрал не полностью. Но вижу, что с каждой тренировкой прибавляет. Минут 30 он уже вполне готов сыграть.