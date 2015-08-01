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    • Аленичев: «Зе Луиш около месяца в отпуске вообще ничего не делал»

    Аленичев: «Зе Луиш около месяца в отпуске вообще ничего не делал»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями перед матчем третьего тура РФПЛ с казанским «Рубином».
    «Я смотрел первый тайм игры «Рубина» со «Штурмом» и несколько минут второго. Видно, что казанская команда – уже не та, которая была в первых двух турах.
    Восстановился Георгиев. На мой взгляд, это очень хороший футболист. Его появление говорит о том, что «Рубин» может сильнее сыграть в атаке. Для нас хорошо то, что матч пропустит Кверквелия, получивший красную карточку. При стандартных положениях он очень опасен. В любом случае «Рубин» – очень опасная команда. У них ноль очков. Конечно же, «Рубин» не хочет проигрывать третий матч в чемпионате.
    Гранат уже неделю тренируется в общей группе. Кондиции, конечно, он еще набрал не полностью. Но вижу, что с каждой тренировкой прибавляет. Минут 30 он уже вполне готов сыграть.
    Зе Луиш около месяца в отпуске вообще ничего не делал, поэтому пока набирает физические кондиции. Но он и с «Уфой» на 30 минут вышел, и в «Краснодаре». Думаю, как минимум тайм Зе Луиш уже способен сыграть», — заявил Аленичев.

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    Источник: Sports.ru

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    01.08.2015 14:18
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    мыцык
    1438435453
    Неужто не поняли,это будет играть чемпион!!!
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    gudvin69
    1438436027
    заранее отмазку лепит
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    SHMEL
    1438437329
    Понаберут бездельников, потом мучаются с ними,не знают куда сбагрить. ..
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    Red-белый
    1438439497
    Ну ну,мне всё же кажется ,что это лучше чем Бариус !!!!! Заиграет
    Ответить
    sir_Alex
    1438444271
    На то он и отпуск!
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    морозз
    1438454144
    Рукава засучить и работать!
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    cergei1971
    1438455759
    В спартак притягиваются только одни леньтяи!!!
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    ABir
    1438497288
    Заставить Рубин проиграть в третий раз - непростая задача, но очень почетная
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    Nilmar-Spartak
    1438502513
    Да он и за Видеотон играя в прошлом году не особо напрягался)
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    ologreds
    1694997499
    numo437437
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