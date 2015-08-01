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    М'Вила близок к переходу в «Сандерленд»

    Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила в ближайшее время может подписать контракт с «Сандерлендом», сообщает L'Equipe. Переговоры хавбека с клубом находятся в заключительной стадии и контракт может быть подписан уже в эти выходные. Отметим, что пока неизвестна позиция казанцев по поводу перехода хавбека.

    Напомним, что футболист был близок к подписанию контракта с «Динамо», однако этому помешал скандал связанный с вымогательством. Минувший сезон М'Вила провел в «Интере» на правах аренды.

    М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:59
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    Комментарии (5)
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    ВАЙПЕР
    1438420455
    что-то руководство динамо поспешило, ещё не подписали контракт уже вымогать начали
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    Danik007
    1438422913
    рекламный спам
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    valeh172
    1438424265
    Целые пол года ел, пил и жил за счет Динамо а теперь до свидания.
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    Jurij_Mar
    1438449645
    наконец то
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    ologreds
    1694997501
    numo437417
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