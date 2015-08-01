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    • Коновалов: «Эмоции от дебюта положительные, но обидно, что потеряли очки»

    Коновалов: «Эмоции от дебюта положительные, но обидно, что потеряли очки»

    Молодой полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов рассказал о своем дебюте в составе желто-зеленых. В матче 3-го тура российской Премьер-Лиги против «Уфы» хавбек вышел на замену.

    «Какие впечатления от дебютной игры? Конечно, эмоции положительные, я много работал для этого. Обидно, правда, что потеряли очки. Мы владели инициативой. «Уфа» не создавала много моментов. Но в целом, рад дебюту, буду работать дальше.

    Выходя на замену, я получил указание играть ближе к атаке. Мельгарехо стал играть форварда, я должен был занять его место в полузащите. В ходе игры также поменялись местами с Ткачевым. Я сместился налево, он перешел в центр», – сказал Коновалов.

    «Кубань»«Уфа»
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    Источник: ФК «Кубань»

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    01.08.2015 08:23
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    Комментарии (4)
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    Витус Беринг
    1438407138
    Надо было выигрывать !!!
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    Фиорито
    1438408965
    Ничего, главное побыстрее выиграть первую игру.
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    Danik007
    1438423101
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    ologreds
    1694997503
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