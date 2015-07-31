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    Астори должен пополнить «Фиорентину»

    Итальянская «Фиорентина», по сообщению Sportbox.ru, достигла договоренности с «Кальяри» о годичной аренде защитника команды Давиде Астори. За сезонное пребывание футболиста в стане «фиалок» придется заплатить полтора миллиона евро. По окончании арендного соглашения флорентийцы будут иметь право выкупить права на оборонца.
    Напомним, что в свое время за Астори охотился московский «Спартак», но сам игрок отказался ехать в Россию.

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    Источник: Sportbox.ru

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    31.07.2015 23:57
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    Комментарии (2)
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    Viola
    1438416932
    ну хоть что то на фоне многочисленных потерь
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    ologreds
    1694997503
    numo437371
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