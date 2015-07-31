Астори должен пополнить «Фиорентину»

Итальянская «Фиорентина», по сообщению Sportbox.ru, достигла договоренности с «Кальяри» о годичной аренде защитника команды Давиде Астори. За сезонное пребывание футболиста в стане «фиалок» придется заплатить полтора миллиона евро. По окончании арендного соглашения флорентийцы будут иметь право выкупить права на оборонца.





Напомним, что в свое время за Астори охотился московский «Спартак», но сам игрок отказался ехать в Россию. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!