«Астон Вилла» усилилась игроком «Блэкберна»

Английская «Астон Вилла» известила общественность через свой официальный сайт о заключении контракта с футболистом «Блэкберна» Руди Жестеде. Контракт с нападающим рассчитан на пять лет, а сумма сделки не оглашается.

Тим Шервуд.



«Я знаю этого игрока еще с тех пор, как он выступал за «Кардифф Сити». Он мне всегда импонировал. У него великолепное голевое чутье, нет проблем с физической формой. Отрадно, что теперь он с нами», – сказал рулевой бирмингемцев «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!