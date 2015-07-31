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    Колыванов: «Зинченко сильно помог нам»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился комментариями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Кубани» (1:1), передает «Советский спорт».
    «Неплохая игра. Дорогого стоит сыграть вничью с «Кубанью» в Краснодаре. Мы долго изучали игру «Кубани». Знали ее сильные стороны: фланги, длинные передачи. Старались играть грамотно в обороне. Первый гол стал следствием ошибки, помешало освещение, которое ослепило в глаза. Во втором тайме изменили тактику, настроил ребят. Вышел Александр Зинченко, который добавил активности и сильно помог нам. Гол получился отличным.
    «Кубань» быстрая команда, хорошо организованная. Да, у них были спады, чехарда с тренерами по ходу прошлого сезона. Сейчас здесь собраны сильные игроки с отличным набором характеристик. И если бы мне заранее сказали, что мы сыграем здесь вничью, то я был бы счастлив. Но сегодня мы на ничью наиграли. Сейчас сюда пришел молодой тренер Дмитрий Хохлов, которого здесь все поддерживают. Но начало чемпионата выдается сложным для всех, оттого и такие бойни в каждом матче», – сказал Колыванов.

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    Источник: «Советский спорт»

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    31.07.2015 22:42
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    Комментарии (4)
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    avoplachko
    1438372928
    C трудом верится что Кубань заиграет как бы не вылетели из чемпа
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    Semen25
    1438373063
    Всем рекомендую посмотреть мяч Уфы. Все сделал Зинченко. Этот парень играл за Украину на ЧЕ U19. Вошел в число лучших десяти игроков чемпионата. В Кубани есть Якуба(сб. России ЧЕ U19)...играет на лавке...как и все наши остальные игроки из этой сборной.
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    bombilazdeshnii
    1438415569
    На все Денежная воля.
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    ologreds
    1694997505
    numo437365
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