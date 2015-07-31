Колыванов: «Зинченко сильно помог нам»

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился комментариями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Кубани» (1:1), передает «Советский спорт».
«Неплохая игра. Дорогого стоит сыграть вничью с «Кубанью» в Краснодаре. Мы долго изучали игру «Кубани». Знали ее сильные стороны: фланги, длинные передачи. Старались играть грамотно в обороне. Первый гол стал следствием ошибки, помешало освещение, которое ослепило в глаза. Во втором тайме изменили тактику, настроил ребят. Вышел Александр Зинченко, который добавил активности и сильно помог нам. Гол получился отличным.
«Кубань» быстрая команда, хорошо организованная. Да, у них были спады, чехарда с тренерами по ходу прошлого сезона. Сейчас здесь собраны сильные игроки с отличным набором характеристик. И если бы мне заранее сказали, что мы сыграем здесь вничью, то я был бы счастлив. Но сегодня мы на ничью наиграли. Сейчас сюда пришел молодой тренер Дмитрий Хохлов, которого здесь все поддерживают. Но начало чемпионата выдается сложным для всех, оттого и такие бойни в каждом матче», – сказал Колыванов.
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