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    Аленичев: «Маюку не знаю, Каборе не покупаем»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал «Чемпионат.ком» информацию о скорых переходах форварда английского «Саутгемптона» Эммануэля Маюки и полузащитника «Кубани» Шарля Каборе в стан красно-белых.
    «Маюка? Кто это? Я ничего не знаю об этом. Я не знаю этого игрока. Что касается футболиста из Краснодара, то центральная зона полостью укомплектована. Больше никого туда приобретать не будем. Каборе не рассматриваем», – заявил Аленичев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 20:07
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    Комментарии (11)
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    Чупакабра
    1438362645
    «Маюку не знаю, Каборе не покупаем, Фалькао к нам не поедит»
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    112910415
    1438363965
    внятно
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    Asbjorn
    1438366291
    Мог бы пригодиться Каборе
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    Yellow 91
    1438366305
    А каборе было бы не плохо взять)
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    mihail200606
    1438368621
    в стиле карпина - того не знаю, этого не берем, а потом все оказываются в спаме))
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    Mr_Fish-ka
    1438378492
    Если Ромуло не уходит, то \"скрипач(Каборе) не нужен\"(с)
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    Великолепный
    1438379676
    Аленичев: "Маюку не знаю, Каборе не покупаем, спартак - середняк"
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    kkomov
    1438379994
    они о тебе тоже не знают.
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    ologreds
    1694997505
    numo437350
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