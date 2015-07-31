Перевертайло покинул пост главного тренера «Тосно»

Евгений Перевертайло и клуб «Тосно» подписали соглашение о расторжении трудового договора по договоренности сторон.

Евгений Перевертайло в «Тосно» отработал с 24 декабря 2014 года, сначала в должности старшего тренера, затем – в качестве исполняющего обязанности главного тренера. С 24 марта 2015 года Евгений Николаевич возглавлял тренерский штаб команды.

«Руководство команды искренне благодарит Евгения Николаевича за профессиональную работу в нашей команде, и желает наставнику успехов в последующей тренерской карьере!» – говорится в сообщени на официальном сайте «Тосно».