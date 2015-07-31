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    • Андреа Пирло: «Балотелли по прежнему может стать одним из лучших форвардов Европы»

    Андреа Пирло: «Балотелли по прежнему может стать одним из лучших форвардов Европы»

    Полузащитник Андреа Пирло выразил уверенность, что форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли может реализовать свой потенциал. Нападающий провел неудачный сезон в «Ливерпуле» и выставлен английской командой на продажу.


    «Когда он был моложе, он допускал ошибки. Но он и сам знает об этом. Надеюсь, следующий сезон сложится для него лучше. Я по-прежнему считаю, что у него есть все, чтобы стать одним из лучших форвардов Европы. Балотелли – один из самых приятных парней из всех, с кем мне приходилось встречаться. С ним никогда не было скучно», – цитирует Пирло Sky Sports.

    Источник: Skysports

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    31.07.2015 15:52
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    CSKA75875
    1438350699
    Похож чем то на Кокорина теперь(
    Ответить
    АртурZaСМ
    1438351739
    Как надоели уже эти фразы типа "Балотелли может стать лучшим", "Если Балаотелли раскроет весь свой потенциал он станет лучшим", "Балотелли может играть лучше" и т.д. Ну раз может почему же не делает?! может пора уже понять, что раз у него лучше не получается , то значит то что он показывает сейчас это его ПРЕДЕЛ... просто распиаренный водитель катера с берегов Сомали (ассоциация с его нравом, а не с цветом кожи)
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    Lazio-Kiev
    1438353413
    Теперь его Лацио впаривают. Лотито хочет аренды, а ливерные- только продать: с глаз долой, из сердца- вон!)
    Ответить
    qasi37
    1438355356
    спам
    Ответить
    112910415
    1438356002
    хорошо быть дружелюбным и вежливым...но для хороших слов повода-то вовсе нет!
    Ответить
    DavideSanton
    1438360052
    Ну, он всё ещё по футбольному молод, если найдет мотивацию то вполне может стать топ. Хотя я в это уже давно не верю.
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    bw17
    1438361752
    Быстро он сдулся.. Распиаренный, дорогущий, хлам.. Пусть играет в Какой-нибудь Виченсе, а не ездит с гастролями по топ-клубам.
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    Чупакабра
    1438362767
    Балотелли свой дар и талант прое.... бездарь!
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1438363894
    ЕЩЁ НЕ ПРОФУКАЛ...НО ГОРМОНЫ ЯВНО ДАВЛЕЮТ НАД МОЗГОМ
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    ologreds
    1694997507
    numo437327
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