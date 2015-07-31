Хосеп Гвардиола: «Не хочу стать проблемой для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о своих перспективах в мюнхенском клубе. Также тренер отметил, что не получал приглашений от других клубов.



«Я тренер «Баварии» и рад находиться здесь. Я не решил ничего насчет своего будущего. Как только я приму какое-то решение, я сразу сообщу об этом Карлу-Хайнцу Румменигге, Маттиасу Заммеру и Ули Хенессу.



У нас остается много времени. Если я продлю свой контракт, я должен быть уверен, что это будет лучшим решением для клуба. Я не хочу стать проблемой для «Баварии».



Я прилагал все усилия для работы, прилагаю и буду прилагать. Я не получал предложений от других клубов», — сказал испанец.



Напомним, что контракт Гвардиолы с мюнхенским клубом истекает в следующем году. Ранее сообщалось, что испанец имеет предложение от «Манчестер Сити».