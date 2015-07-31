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    Хосеп Гвардиола: «Не хочу стать проблемой для «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о своих перспективах в мюнхенском клубе. Также тренер отметил, что не получал приглашений от других клубов.


    «Я тренер «Баварии» и рад находиться здесь. Я не решил ничего насчет своего будущего. Как только я приму какое-то решение, я сразу сообщу об этом Карлу-Хайнцу Румменигге, Маттиасу Заммеру и Ули Хенессу.

    У нас остается много времени. Если я продлю свой контракт, я должен быть уверен, что это будет лучшим решением для клуба. Я не хочу стать проблемой для «Баварии».

    Я прилагал все усилия для работы, прилагаю и буду прилагать. Я не получал предложений от других клубов», — сказал испанец.

    Напомним, что контракт Гвардиолы с мюнхенским клубом истекает в следующем году. Ранее сообщалось, что испанец имеет предложение от «Манчестер Сити».

    Источник: Goal.com

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    31.07.2015 15:42
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    Комментарии (27)
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    Aza23becks
    1438360717
    Уже
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    BundesManSh
    1438367529
    Не нравится он мне....толку мало
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    Vilent
    1438369365
    А ещё Гвардиола сказал: "Я не полностью уверен, что являюсь тем тренером, который нужен клубу". И ещё: "Я благодарен, что я нахожусь здесь. Каждый день меня наполняет чувство удовлетворения, что живу здесь Германии"
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    VagidTT
    1438372400
    Мне кажется грядущий сезон будет очень положительным)))
    Ответить
    Jasik ^Pamirec^
    1438374574
    Посмотрем в этом сезоне Гвардиола че небуд по испанский придумаеть чтобы Бавария стала лучше чем нынешний сезона была... Желаю успех Баварии!!!
    Ответить
    weinmar
    1438396882
    К сожалению, ты уже стал проблемой для клуба. Не намеренно, конечно, но тем не менее..
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    drnigo
    1438399755
    Удачи в новом сезоне ему,а Баварии особенно с ним.
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    Кудайберген
    1438435432
    Вот только в случае чего плана Б у него никогда нет. И если проигрывает то проигрывает с разгромом.
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    Die Roten
    1438620736
    уже давно стал.
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    ologreds
    1694997507
    numo437326
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