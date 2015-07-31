Мутко: «Бородюк и Слуцкий – кандидаты на пост главного тренера сборной России»

Леонид Слуцкий и Александр Бородюк являются кандидатами на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом журналистам сообщил Министр спорта России Виталий Мутко. Министр также отметил, что тренер национальной команды не должен совмещать посты в клубе и сборной.





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«Слуцкий, Бородюк – круг понятен. Давайте не спешить, до понедельника решим. Я бы хотел освобожденного тренера. Хотел бы того, кто выведет команду на чемпионат Европы. Хочется тренера, в которого мы поверим. У нас есть футболисты – выше среднего уровня, но их надо убедить и зажечь», – сказал Мутко.