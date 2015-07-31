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    • Мутко: «Бородюк и Слуцкий – кандидаты на пост главного тренера сборной России»

    Мутко: «Бородюк и Слуцкий – кандидаты на пост главного тренера сборной России»

    Леонид Слуцкий и Александр Бородюк являются кандидатами на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом журналистам сообщил Министр спорта России Виталий Мутко. Министр также отметил, что тренер национальной команды не должен совмещать посты в клубе и сборной.

    «Слуцкий, Бородюк – круг понятен. Давайте не спешить, до понедельника решим. Я бы хотел освобожденного тренера. Хотел бы того, кто выведет команду на чемпионат Европы. Хочется тренера, в которого мы поверим. У нас есть футболисты – выше среднего уровня, но их надо убедить и зажечь», – сказал Мутко.

    «Бомбардир» дарит подарки

    Источник: ТАСС

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    31.07.2015 12:23
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    Комментарии (28)
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    DXTK
    1438339455
    Какие Слуцкий и Бородюк???????? А я прочитав ниже в рубрике известия. Где РФС и Немецкий Союз подписали меморандум о сотрудничестве стало сразу понятно кто возглавит сборную или кто должен им стать, будет немецкий тренер я думаю Клопп а то какие То Бандюк Злюцкий это не то не все. Если хотите добра Российской команде только не этих двух, пускай работают там, где сейчас позорить как не давно сказал Бышовец, Злюцкий Армейцев, не стоит так доверять ему Борозды правления это Не Цска где борозды во все уши и скачет себе по сезону с березой и игнашей. А Бандюк о нем и сказать и добавить тоже нечего.
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    Bogas
    1438340050
    Мне кажется разворошить нашу сборную дна, только Бердыев.
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    KaPaCb
    1438341753
    А мне кажется, что Бердыеву сейчас это будет не под силу. Да и не тот это тренер для нашей сборной, игра от обороны - далеко не наш конек, и делать ставку на него - это мертвая петля. Нужно строить команду на атакующей философии, и Бородюк, работавший с Хиддинком и неожиданно выведший Торпедо в прошлом году в ПЛ, может справиться с этой задачей. Другой вопрос - авторитет тренера. Если Бородюк так же, как Кононов, способен уживаться с такими личностями, как Широков, и делать так, чтобы они не бузили - это просто идеальный кандидат.
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    САДЫЧОК
    1438343193
    Я одного не могу понять !почему какой то хмырь решает кто будет главным тренером!!!!????
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    nahan
    1438344332
    Бородюк стал бы оптимальным вариантом, он уже работал в сборной вторым, опыта хватает.
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    Баба Яга против
    1438345519
    Мутко - всё овно кончается на " О"
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    RamonCSKA
    1438350254
    понятно и так ,что Слуцкий главный кандидат ,а Бородюк запасной вариант ,вся загвоздка в ЦСКА
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    qasi37
    1438356203
    спам
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    Павлюченко 13
    1438370805
    Мутко на кол, надоел уже!
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    ologreds
    1694997509
    numo437309
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