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    • Погба: «Могу заменить Видаля и забить больше 10 голов за сезон»

    Погба: «Могу заменить Видаля и забить больше 10 голов за сезон»

    Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба уверен, что сможет исполнять на поле некоторые функции бывшего хавбека команды Артуро Видаля, перешедшего в мюнхенскую «Баварию». Погба спросили, способен ли он забить более 10 голов за сезон:

    «Почему бы и нет? Я могу добиться этого. Надеюсь, что сделаю это как для себя, так и для команды», – приводит слова Погба источник.

    В минувшем сезоне Видаль сыграл в чемпионате Италии 28 матчей, став автором семи голов и четырех голевых передач. Погба в свою очередь принял участие в 26 матчах, забив восемь голов и отдав три голевые передачи.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    31.07.2015 11:51
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    Комментарии (19)
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    sir_Alex
    1438335632
    Дерзай!
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    vicevital
    1438336371
    Давай, я За!!!
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    aseke25
    1438337942
    Погба сможет... Но не побоюсь сказать, что Юве пришло конец и он потеряет чемпионство...
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    112910415
    1438338448
    вполне!
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    uxvxcvx
    1438338782
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    Juve1897
    1438338945
    Очень рад тому что Поль остается у нас минимум на сезон.Как он впервые появился на поле в майке Юве, я сразу сказал-Величина растет! Поль может!
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    lestr siti
    1438339579
    Я думал, что он сваливать собрался
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    Maximilian Sinigr
    1438349770
    Главное - не уходить никуда, здесь ты уже любимец болельщиков, а там - будешь просто "одним из"
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    bw17
    1438362496
    Это сезон то и покажет, стоит ли Погба 80 млн.? На 20 млн. Уже точно наиграл, остальное надо доказывать. Удачи нам!!! Чувствую сезон будет непростым..
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    ologreds
    1694997509
    numo437305
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