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    • Динияр Билялетдинов: «Победа над «Штурмом» – важное подспорье перед матчем со «Спартаком»

    Динияр Билялетдинов: «Победа над «Штурмом» – важное подспорье перед матчем со «Спартаком»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов после матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Штурма» (3:2) сказал, что казанцы воспользовались слабыми сторонами соперника. 30-летний россиянин добавил, что победа – это важное подспорье перед встречей третьего тура Премьер-лиги с московским «Спартаком».

    «Соперник непростой, мы подошли к игре с уважением, – приводит пресс-служба «Рубина» слова Билялетдинова. – Мы знали их слабые стороны и воспользовались этим. Могли больше забить. Пропустили два гола, они были совершенно необязательными. Может, это поможет нам сконцентрированно сыграть в Казани. Психологически важное подспорье перед матчем со «Спартаком».

    Адаптация должна пройти, это происходит не сразу. Я три месяца был без игровой практики. Сразу на такой уровень попасть непросто. Но во втором тайме разбегался. Гол мог забить сам. Хорошо, что Портнягин подстраховал, потому что семь шкур сняли бы с меня за этот момент. Жалко, что не реализовал этот момент, но он закончился хорошо и победный гол для команды важен».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: ФК «Рубин»

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    31.07.2015 10:02
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    Комментарии (18)
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1438333552
    Динияр будем рады тебя видеть в составе в понедельник.Все-таки играть против 10-ых игроков РУБИНА с первых минут будет очень ВАЖНЫМ ПОДСПОРЬЕМ!!!
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    KAZANOID
    1438333734
    Для начала не плохо сыграл.Опытных игроков мало,было хоть с кем Эдику и Геку играть.
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    sir_Alex
    1438336467
    В плане настроя на игру - да
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    ren888888
    1438336569
    Жаль только sportag,sieska,и bzdenit позорят Россию в еврокубках из года в год(((( Наверное потому что они кривоногие и косоглазые нубофутболеры высшей гильдии((((
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    New_Look
    1438336666
    в 99% случаев после удачных игр в кубках в чемпионате "не настроились. не восстановились, моральное опустошение, не дооценили..."
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    112910415
    1438337337
    победа над Штурмом легко скрасит горечь поражения от Спартака!
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    aseke25
    1438338659
    Теперь дома надо победить..
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    SHMEL
    1438341840
    Теперь нужно уделать поросят.
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    nahan
    1438343600
    Его будут постоянно подстраховывать.
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    ologreds
    1694997509
    numo437298
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