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    Нобоа: «Рад снова работать с Бердыевым»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подчеркнул, что важный фактор перехода в команду – это главный тренер Курбан Бердыев. Сегодня 30-летний игрок провел первую тренировку в составе нового клуба.

    «Самый важный фактор перехода в «Ростов» – это тренер, – приводит пресс-служба клуба слова Нобоа. – Курбан Бердыев пригласил меня в свою команду, и я согласился. Рад снова с ним работать. Бердыев знает, как я играю, а я знаю его требования к опорному полузащитнику. Пока мы не обсуждали вопросы тактики, но думаю такой разговор впереди.Самое главное я знаю в команде многих ребят – Гацкана, Бухарова, Наваса, а также тренерский штаб. Чувствую себя, как будто вернулся в прошлое на 6-7 лет назад.

    Самое главное – стабильно играть, не бороться за выживание, как в минувшем чемпионате. Постараемся занять достойное место и шаг за шагом двигаться вперед. У нас есть хороший тренер, футболисты, руководство. Считаю, для нашей команды возможно все».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: ФК «Ростов»

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    30.07.2015 20:16
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    Комментарии (14)
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    vitaliy777
    1438282955
    Важно так же играть как 6,7 лет назад
    Ответить
    ЧеМ
    1438283068
    Какую бы чушь ни говорили про Бердыева, не уважать его нельзя.
    Ответить
    cska-62
    1438283255
    Глядишь, так со временем Курбан Бердыев сделает из \"Ростова\" и призёра первенства, а то и чемпиона! Его чемпионский \"Рубин\" тоже не все сначала всерьёз воспринимали... А зря!
    Ответить
    aseke25
    1438283634
    Подлизывается..
    Ответить
    indeecsokur
    1438288471
    Бердыев-Красавец! Его все любят и уважают, поэтому так легко откликаются на его предложения! Глядишь, скоро Ростов по составу вообще превратится в Рубин 2008-2009
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    Valar Morghulis
    1438297703
    Бердыев конечно авторитетный тренер. Уважуха. Уверен, что у него с Ростовом все получится и если не ЕК, то ростовчане будут близки в этом сезоне к ним. Хорошая команда собралась. Удачи, Ростов)
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    илхом123
    1438324788
    бердиев N-1
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    ЮГ РОССИИ
    1438355129
    Не стареют душой ветераны+талантливая молодёжь.Трепещи Москва и Питер.
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    дедушка ростов
    1438442851
    ростов чемпион
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    ologreds
    1694997511
    numo437266
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