Нобоа: «Рад снова работать с Бердыевым»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подчеркнул, что важный фактор перехода в команду – это главный тренер Курбан Бердыев. Сегодня 30-летний игрок провел первую тренировку в составе нового клуба.



«Самый важный фактор перехода в «Ростов» – это тренер, – приводит пресс-служба клуба слова Нобоа. – Курбан Бердыев пригласил меня в свою команду, и я согласился. Рад снова с ним работать. Бердыев знает, как я играю, а я знаю его требования к опорному полузащитнику. Пока мы не обсуждали вопросы тактики, но думаю такой разговор впереди.Самое главное я знаю в команде многих ребят – Гацкана, Бухарова, Наваса, а также тренерский штаб. Чувствую себя, как будто вернулся в прошлое на 6-7 лет назад.



Самое главное – стабильно играть, не бороться за выживание, как в минувшем чемпионате. Постараемся занять достойное место и шаг за шагом двигаться вперед. У нас есть хороший тренер, футболисты, руководство. Считаю, для нашей команды возможно все».



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