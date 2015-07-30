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    • Шикунов: «Ростов» постарается как можно скорее получить возможность заявить Нобоа»

    Шикунов: «Ростов» постарается как можно скорее получить возможность заявить Нобоа»

    "Ростов» постарается получить возможность заявить своего новичка, Кристиана Нобоа, как можно скорее, однако это займет несколько дней, заявил вице-президент клуба Александр Шикунов.

    Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в четверг запретила «Ростову», саратовскому «Соколу», тульскому «Арсеналу», армавирскому «Торпедо», «Лучу-Энергии» (Владивосток) и «СКА-Энергии» (Хабаровск) регистрировать новых игроков. «Ростов», который о переходе Нобоа объявил в среду, сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го тура чемпионата России 2 августа.

    «Проблемы финансовые, есть небольшая задолженность, поэтому запрет не стал для нас какой-то неожиданностью. Мы вылезаем из существующей финансовой ситуации, но медленнее, чем хотелось бы. Постараемся получить допуск к регистрации как можно быстрее, чтобы, в частности, заявить Нобоа. Надеюсь, на днях вопрос по его заявке решится, но по игре с «Краснодаром» ничего сказать не могу», – передает слова Шикунова «Р-спорт».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Р-Спорт

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    30.07.2015 19:25
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    Комментарии (4)
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    Levadia
    1438274590
    Стабильность - признак мастерства!) "Всё идёт по плану!"
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    ЮГ РОССИИ
    1438278143
    Шикунов как уж на сковородке.Клуб давно стал кормушкой крупных чиновников.
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    sir_Alex
    1438281740
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