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    Куман: «У Маюки нет будущего в моей команде»

    Главный тренер английского «Саутгемптона» Рональд Куман дал понять, что форвард команды Эммануэль Маюка этим летом перестанет быть «святым». По всей вероятности, африканец перейдет в московский «Спартак».
    «У нас много молодых ребят в команде, которые пытаются пробиться в основу, к тому же у нас хватает нападающих, так что у Маюки нет будущего в «Саутгемптоне». По нему у меня уже были контакты с исполнительным директором», – сказал голландец, чьи слова цитирует «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 17:36
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    Комментарии (9)
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    antoniooo
    1438268331
    Кроме скорости в остальном нулевой
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    Grek1922
    1438269385
    Четвертым на эту позицию нормально....
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1438269566
    в спартаке будет!)) там он свой!
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    Медный купоpос
    1438273241
    Мукунка, вэлкам хоум! Дом мукунков ждет тебя!
    Ответить
    sir_Alex
    1438274331
    Бедолага
    Ответить
    Levadia
    1438274371
    Станет грешником и перейдёт в Спартак!))
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    алекс88
    1438289150
    Очередной 10ти сортный черныш,никому не нужный кроме мясных
    Ответить
    112910415
    1438326775
    хм...нужен ли?
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    ologreds
    1694997511
    numo437253
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