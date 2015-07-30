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    Дьяков: «Ростов» останется в моем сердце навсегда»

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков, до недавнего времени выступавший за «Ростов», обратился к болельщикам южан с официальным обращением через клубный сайт.
    «Уважаемые болельщики ФК «Ростов»! Обращаюсь к вам и искренне благодарю за эти замечательные 3.5 года, которые мы провели вместе! За время, что я был игроком ФК «Ростов», мы пережили как сложные ситуации, так и минуты радости. Три раза нам пришлось выступать в стыковых матчах, — к счастью, успешно, и команда сохранила прописку в Премьер-лиге. Но победа 8 мая 2014 года в решающем матче за Кубок России явно перечеркивает все негативные эмоции. Теперь этот день вписан в историю клуба, и я, как и вы, всегда буду помнить тот финал! Я провел 102 игры в форме ФК «Ростов». Особенно было приятно выступать на домашнем стадионе «Олимп-2» и слышать перед началом матчей, как вы объявляете мою фамилию. Это незабываемо! Большое вам спасибо за эти прекрасные годы и сумасшедшую поддержку! Сейчас я буду отдавать все силы московскому «Динамо», но ФК «Ростов» навсегда в моем сердце! Желаю команде добиться высоких результатов, потому что ростовские болельщики заслуживают этого. До новых встреч на футбольных стадионах».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Ростов»

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    30.07.2015 17:30
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    4eJIoBeK c 6yJIbBaPa
    1438268831
    Удачи тебе на новом месте...
    Ответить
    СМЕРШiРУ
    1438269579
    Молодец!!! По мужски попрощался с родным клубом и болельщиками! Удачи тебе в Динамо!
    Ответить
    GANIBAL_FOREVER
    1438271599
    Красавец!!!
    Ответить
    sir_Alex
    1438274784
    Просто у него большое кожаное сердце
    Ответить
    Payet
    1438276488
    Молодец!
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1438278190
    можно татушку сделать).Ростов -папа).
    Ответить
    112910415
    1438326384
    славный парень
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    vgarakh
    1438337949
    Спасибо и удачи тебе
    Ответить
    АНЖИ ЧЕМПИОН05
    1438343568
    А Динамо, мама?
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    ologreds
    1694997511
    numo437252
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