Дьяков: «Ростов» останется в моем сердце навсегда»

Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков, до недавнего времени выступавший за «Ростов», обратился к болельщикам южан с официальным обращением через клубный сайт.





«Уважаемые болельщики ФК «Ростов»! Обращаюсь к вам и искренне благодарю за эти замечательные 3.5 года, которые мы провели вместе! За время, что я был игроком ФК «Ростов», мы пережили как сложные ситуации, так и минуты радости. Три раза нам пришлось выступать в стыковых матчах, — к счастью, успешно, и команда сохранила прописку в Премьер-лиге. Но победа 8 мая 2014 года в решающем матче за Кубок России явно перечеркивает все негативные эмоции. Теперь этот день вписан в историю клуба, и я, как и вы, всегда буду помнить тот финал! Я провел 102 игры в форме ФК «Ростов». Особенно было приятно выступать на домашнем стадионе «Олимп-2» и слышать перед началом матчей, как вы объявляете мою фамилию. Это незабываемо! Большое вам спасибо за эти прекрасные годы и сумасшедшую поддержку! Сейчас я буду отдавать все силы московскому «Динамо», но ФК «Ростов» навсегда в моем сердце! Желаю команде добиться высоких результатов, потому что ростовские болельщики заслуживают этого. До новых встреч на футбольных стадионах». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!