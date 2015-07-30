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    Нобоа не держит зла на Аджоева

    Новоиспеченный хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением об отставке спортивного директора московского «Динамо» Гурама Аджоева, за который он выступал раньше.
    «В футболе все бывает. Считаю, Гурам хотел помочь команде, но не получилось… В итоге пришлось уйти. Посмотрим, как будет развиваться клуб при новых руководителях. Желаю «Динамо» только хорошее! Помнится, Аджоев предлагал мне контракт с рублях. Не скрою, очень удивился, ведь я же иностранец. Вели переговоры. Видимо, меня не очень хотели видеть в «Динамо», раз предлагали такие условия. Что ж, не скрою, поначалу была какая-то обида. Не хотелось уезжать из России, но… В любом случае, на Гурама зла не держу. Он делал свою работу. Ему казалось, что так будет лучше для клуба», – сказал южноамериканец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 16:33
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    Комментарии (15)
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    andr2112
    1438263649
    а
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    qasi37
    1438264407
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    KBR-07
    1438265857
    Все такие озлобленные на бедного Аджоева,как будто до него Динамо до звёзд рукой дотягивалось,как будто при нём Динамо назвали днищем!
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    ЮГ РОССИИ
    1438265898
    В Ростове всё будет по честному.
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    valeh172
    1438269560
    Нобоа говорит: "Помнится, Аджоев предлагал мне контракт с рублях" Теперь все понятно, русский у Аджоева немножко ломаный. Вот они и не смогли договорится.
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    antoniooo
    1438270183
    С рублях :)
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    vf123
    1438273658
    Успехов Нобоа в Ростове
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    sir_Alex
    1438274991
    "С рублях" – это как?
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    112910415
    1438317381
    Гурам хороший был..
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    ologreds
    1694997512
    numo437248
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