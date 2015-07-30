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    Лепехин: «Рубин» вряд ли способен победить «Штурм»

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепехин поделился своими ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и казанским «Рубином», сообщает Rusfootball.info.
    «Казанский клуб, откровенно говоря, не впечатляет на старте чемпионата. Проиграли все, что только можно. Поражение от ЦСКА еще куда не шло, армейцы – серьезный соперник, но на своем поле уступить «Амкару» – это нонсенс. Сомневаюсь, что за несколько дней тренерский штаб «Рубина» кардинально смог изменить построение игры в обороне. «Штурм» – не европейский топ-клуб, но и не легкая добыча. Команда довольно ровная и сыгранная, которая может обыграть кого угодно на родном стадионе. В нынешнем своем состоянии «Рубин» вряд ли способен победить австрийцев, и ждать от казанцев подвига не стоит», – сказал эксперт.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Rusfootball.info

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    30.07.2015 15:49
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    Комментарии (13)
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    REDWHITE_
    1438260900
    Уже начинает складываться впечатление от "Бомбардира". Уже то, что новостников набрали по объявлению, напрягает. За два дня, явно прослеживается направление - больше визгу про Великий зенит. Боюсь, что многие уйдут отсюда.
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    chelbis
    1438261866
    Батэ выигрывал. Значит и Рубин выйграет
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    Костя-ФК Барселона
    1438262236
    Чемп это одно, а ЛЕ это другое! Вспомните Анжи два года назад, в чемпе были последними, а в ЛЕ до 1/8 дошли!
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    maxon1256
    1438262296
    я думаю рубин как минимум не проиграет
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    Elves
    1438263367
    Еще один "эксперт"?
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    комиссар Ж
    1438267337
    Рубин и осенью тяжело начинал....зато потом всем хватило !!! Ребята больше нагружались физически, дольше отходят. Так что не боись,Лепёхин.Прорвёмся !
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    vf123
    1438273590
    Если Рыжиков в форме, то у Рубина есть шанс
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    sir_Alex
    1438275513
    Очередной горе-эксперт
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    112910415
    1438317267
    да легко!
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    ologreds
    1694997512
    numo437243
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