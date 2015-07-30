Лепехин: «Рубин» вряд ли способен победить «Штурм»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепехин поделился своими ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и казанским «Рубином», сообщает Rusfootball.info.
«Казанский клуб, откровенно говоря, не впечатляет на старте чемпионата. Проиграли все, что только можно. Поражение от ЦСКА еще куда не шло, армейцы – серьезный соперник, но на своем поле уступить «Амкару» – это нонсенс. Сомневаюсь, что за несколько дней тренерский штаб «Рубина» кардинально смог изменить построение игры в обороне. «Штурм» – не европейский топ-клуб, но и не легкая добыча. Команда довольно ровная и сыгранная, которая может обыграть кого угодно на родном стадионе. В нынешнем своем состоянии «Рубин» вряд ли способен победить австрийцев, и ждать от казанцев подвига не стоит», – сказал эксперт.
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